Cs de Salou es queixa que alguns gegants lluïssin llaços grocs i estelades a la Festa Major

La formació taronja retreu a l’Ajuntament que no impedís que aquests elements populars portessin «simbologia política»

Actualitzada 28/01/2019 a les 11:44

Lamentamos que el @AjuntamentSalou haya invitado a nuestras fiestas a Collas que lucían simbología política y que no se les haya invitado a retirarlos.



Tanta culpa el que lo hace como el que lo consiente.



La #FestaMajorSalou es de todos.#SalouesdeTodos#CsSalou pic.twitter.com/au1aevER2H — Cs Salou (@CsSalou) 27 de gener de 2019

Sembla que seguim fent amistats arreu...

Aquest cop alguns "ciutadans" de Salou, que es veu que no coneixen qui va ser el #Carrasclet pic.twitter.com/YvMRDghkFt — El gegant Carrasclet (@Carrasclet) 27 de gener de 2019

El grup municipal de Ciutadans a Salou no veu amb bons ulls que alguns dels gegants convidats a participar a la cercavila de Festa Major del dissabte lluïssin llaços grocs i estelades. La formació taronja ha criticat que aquests elements populars portessin «simbologia política» i retreu a l’Ajuntament que «no els hagi convidat a retirar-la». «Tanta culpa té el que ho fa com el que ho consent», afirma en una publicació al seu perfil de Twitter.Un dels gegants als quals el grup polític fa referència i de qui en difón una imatge és el Carrasclet de Reus. La resposta del perfil de Twitter del gegant de la capital del Baix Camp no s’ha fet esperar: «alguns ’ciutadans’ de Salou es veu que no coneixen qui va ser el Carrasclet», publiquen a la xarxa social.