Carme Forcadell es queixa de les limitacions que pateix a la presó del Mas d'Enric

L'expresidenta del Parlament ha treballat per millorar les condicions de les recluses del mòdul femení del centre

Actualitzada 28/01/2019 a les 18:34

L'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, en una entrevista concedida a TV3, Televisió de Catalunya, ha lamentat algunes de les limitacions que pateix a la presó tarragonina de Mas d'Enric.Segons explica Forcadell, que fa 10 mesos que està en presó provisional, va escollir el centre penitenciari del Catllar per trobar-se a mig camí dels seus familiars directes, repartits entre Sabadell i Xerta, però afirma que en alguns aspectes, disposava de millors condicions a la presó de dones d'Alcalá Meco.Una de les raons és que Mas d'Enric és una presó bàsicament masculina, amb un únic mòdul destinat a dones i on no tenen accés lliure a les cel·les. L'exemple recollit per TV3 de l'entrevista de Forcadell és el dia que va rebre la Medalla d'Or de la Generalitat, el 10 de gener, que va recollir el seu marit.Segons explica l'expresidenta del Parlament, no va poder seguir l'acte per televisió perquè no podia accedir lliurement a la seva cel·la. En canvi, recorda en contraposició, a Alcalá Mecó va poder seguir tot el debat de la moció de censura a Mariano Rajoy a la seva cel·la sense restriccions.Carme Forcadell està aprofitant la seva estada a la presó per intentar millorar la vida dins el recinte de la trentena de recluses del mòdul femení. Així, segons explicava a TV3, han aconseguit poder disposar d'assecadors de cabell i poder dutxar-se després de fer esport, que abans no era permès.