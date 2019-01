Antonio López és escollit alcaldable del PSC al Catllar per unanimitat 

El polític ja va liderar la canidatura socialista en les darreres eleccions municipals

Actualitzada 28/01/2019 a les 12:25

El PSC del Catllar ha escollit per unanimitat Antonio López com a cap de llista de la formació en les eleccions municipals del proper mes de maig. El polític ja va liderar la candidatura socialista en les darreres eleccions municipals i les va guanyar. Al juny del 2016, però, una moció de censura va fer que el PSC perdés l’alcaldia i l’ocupés ERC.Antonio López ha assegurat que s’està treballant per consolidar un equip de persones compromeses i molt vinculades al Catllar, amb molta capacitat i ganes de treballar per convertir el poble en un dels referents del Camp de Tarragona pel que fa al nivell de qualitat de vida dels seus habitants.A les eleccions de 2015 el PSC va obtenir el 30% dels vots al Catllar, a quasi 10 punts i amb el doble de regidors que la segona força política.