Valls viu la Gran Festa de la Calçotada amb milers de visitants d'arreu

L'esdeveniment que dona el tret de sortida a la temporada ha servit uns 60.000 calçots

Actualitzada 27/01/2019 a les 18:28

El guanyador del concurs de menjar calçots s'ha cruspit 184 calçots

Durant la jornada s'han consumit uns 60.000 calçots

Uns 40.000 visitants d’arreu han omplert els carrers de Valls aquest diumenge per participar en la 38a Gran Festa de la Calçotada. L’esdeveniment marca l'inici de la temporada del calçot, que s'allarga fins a l'abril. Com cada any, s'han organitzat demostracions de coure calçots a la graella, concursos d'elaboració de salsa i de cultivadors, i degustacions populars. Com és habitual en els darrers anys, el concurs de menjar calçots és el que atreu més públic, entre ells diversos visitants japonesos, i també mitjans de comunicació internacionals. Es calcula que durant la jornada se serviran uns 60.000 calçots, una xifra que, al conjunt de la comarca, s’enfilarà a les 300.000 cebes.Enguany, el guanyador del concurs de menjar calçots ha estat el Carlos Fontecha, un veí de Rubí i de 44 anys, que ha endrapat 184 calçots, un total de 2,245 quilograms. És el segon any que hi participa, ja que l'any passat es va classificar en tercera posició. «Estic molt content, he tingut sort que els meus contrincants han afluixat una mica abans que jo», ha afirmat Fontecha.El guanyador ha explicat que el moment més crític ha estat a partir dels 160 calçots. «He començat molt fort i l'últim fart de 175 a 200 era l'important, havia d'intensificar i cruspir-me els màxims perquè si no no guanyaria», ha sentenciat. Tot i haver guanyat, no ha pogut superar el rècord del guanyador de l'any anterior - el barceloní Adrian Wegrzyn-, que es va menjar 5,8 quilos de calçots. Amb tot, després del concurs, Fontecha ha assegurat que estava tip i que passaria la tarda descansant. A més, entre bromes, ha dit que «haurà d'anar un parell de vegades al lavabo».Pel que fa al segon classificat, l'Alexander Staab, ha menjat 163 calçots, uns 2,2 quilograms i, per primera vegada, una dona ha fet el pòdium. La tercera classificada ha estat la tarragonina Diana Andrade, que s'ha cruspit 158 calçots, uns 2,195 quilograms. La concursant ha participat amb un grup d'amics i ha rebut el suport de la seva família que, en tot moment, no l'ha parat d'animar.El concurs de menjar calçots és un dels actes clàssics i més mediàtics de la Gran Festa de la Calçotada. En 45 minuts, la vintena de concursants – enguany se n'hi han inscrit 37- acaparen totes les mirades dels centenars de persones que s'apleguen a la plaça del Patí.En la 38 edició de la Gran Festa de la Calçotada s'han servit unes 60.000 cebes dolces, segons els organitzadors. També calculen que s'hauran consumit entre 200.000 i 300.000 calçots arreu de la comarca de l'Alt Camp, entre els servits pels restauradors i els dels particulars. «Aquesta festa la fa el bullici dels carrers, l'olor dolcenca de les cuites de calçots», ha subratllat el secretari de la Cambra de Comerç de Valls, Rafel Castells. I ha afegit que «l'èxit ha sorprès la mateixa empresa, perquè ha anat creixent i s'ha convertit en una de les grans festes típiques i populars de Catalunya».De fet, els carrers de Valls s'han inundat de turistes, vinguts amb agències i guies turístics, per participar de l'esdeveniment i, així, degustar les cebes dolces i la seva salsa en els espais habilitats de les places del municipi. Entre ells, un grup de japonesos que han explicat que han visitat la ciutat després de veure aquesta festa tradicional en un programa de la televisió del seu país.L'esdeveniment representa el tret oficial de sortida a la temporada de calçots, que enguany es presenta seca. Els cultivadors preveuen mantenir les xifres de producció de l'any passat, d'entre 12 i 13 milions de cebes.