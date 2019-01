Mor Francesc Torrents, històric sergent dels Mossos nascut a La Riba

Enguany complia 53 anys del seu ingrés al cos de policia

Actualitzada 27/01/2019 a les 12:46

El sergent dels Mossos d’Esquadra, Francesc Torrents Massot, ha mort a Granollers, població on residia, als 78 anys, segons informa El9Nou. Torrents va néixer a la Riba, a l’Alt Camp, i va ingressar al cos dels Mossos d’Esquadra l’1 de gener de 1966. El seu primer destí va ser la Diputació de Barcelona. En aquells temps, el cos només tenia 60 efectius i la tasca era, principalment, protegir el Palau de la Generalitat, alguns museus i els trasllats de recaptacions d’impostos.Com a Mosso d’Esquadra va viure els darrers anys del règim franquista. En una entrevista a la revista dels Mossos publicada l’any 2002, explicava els records sobre la Caputxinada de 1968 o l’execució de Salvador Puig Antich. Torrents va treballar com a escorta del president de la Diputació, Joan Antoni Samaranch. Amb el retorn del president de la Generalitat a l’exili, Josep Tarradelles, es va dedicar plenament al servei d’escortes fins que l’any 1981 va ascendir a caporal. L’any 1984 es va fer la primera promoció de mossos i es va crear oficialment l’àrea d’escortes i Torrents va ser el primer responsable, aleshores ja com a caporal.El funeral de Francesc Torrents tindrà lloc demà, dilluns, a dos quarts de dotze del migdia al Tanatori de Granollers, on residia actualment. La vetlla es farà al mateix tanatori fins demà, a l’hora de l’acte del comiat.