Els inquilins van poder sortir pel seu propi peu i no van resultar ferits

Actualitzada 27/01/2019 a les 11:32

Una masia de fusta ha cremat per complet a l’Albiol aquesta nit. Els bombers van rebre l’avís d’incendi a les 22.30 hores d’un foc en una casa a la plaça Sant Antoni del municipi. Els bombers van activar vuit dotacions per a extingir l’incendi.Les tasques van ser complicades i, tot i la ràpida actuació dels bombers, la casa ha acabat totalment afectada. A l’interior de l’habitatge hi havia una família, formada per dues persones adultes i dues menors, que van poder abandonar l’edifici pel seu propi peu i no van resultar ferits.