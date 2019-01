Un camió bolca a l'AP-7

El vehicle ha patit una fuita al dipòsit i s’han tallat tres carrils de la carretera

Actualitzada 26/01/2019 a les 17:02

Un camió ha bolcat a l’AP-7, al terme municipal del Vendrell, poc després de les dues del migdia. El vehicle ha quedat ocupant el carril esquerre i part del central, a més, a causa d’una fuita al dipòsit del camió, el tercer carril de l’autopista s’ha hagut de tallar fins a netejar la calçada, per evitar que qualsevol altre turisme rellisqués en passar per sobre de la gasolina.Una hora més tard, han pogut habilitar un carril en sentit sud, ja que els bombers han aconseguit tallar la fuita i netejar el carril dret de l’autopista, que s’ha habilitat per a deixar circular els turismes que anaven direcció Tarragona. La carretera en sentit nord també s’ha vist lleugerament afectada, els Mossos d’Esquadra han tallat el carril esquerre, per proximitat amb el camió accidentat, de manera que només han quedat oberts a la circulació el central i el dret.Tot i bolcar el camió, el conductor no ha sofert ferides importants i ha estat atès per una ambulància medicalitzada del Sistema d’Emergències Mèdiques que ha pronosticat al pacient amb ferides lleus.