Tot a punt per gaudir de la Gran Festa de la Calçotada aquest cap de setmana

El tradicional Concurs de Menjar Calçots, que enguany arriba a la 34ena edició, tindrà lloc aquest diumenge a la una del migdia a la Plaça El Pati

Actualitzada 24/01/2019 a les 20:28

El tret de sortida

Una de les cites gastronòmiques més esperades de l’any està a punt d’arribar. Els amants del calçots podran donar el tret de sortida a la temporada amb la Gran Festa de la Calçotada de Valls que tindrà lloc aquest diumenge 27 de gener i que, enguany, arriba a la 38a edició. Valls farà olor a calçot, amb mercats i degustacions populars a les places i carrers de la ciutat.A Valls, fa més de cent anys que es realitzen calçotades. Des de finals del segle XIX, la tradició calçotaire ha anat passant de generació en generació, motiu pel qual Valls és coneguda com la capital del calçot. La calçotada, un àpat basat en el calçot, la seva salsa i els seus complements, mouen cada temporada riuades de gent i constata l’arrelament d’aquest fet gastronòmic.Demà ja començaran a escalfar motors amb la Mostra de Cuina de Calçot, on trobarem tastets a base de calçots, i el Mercat de la Calçotada que tindrà lloc ja des de dissabte i on es podrà trobar el mercat d’alimentació i artesania popular al Passeig de l’Estació des de les deu del matí i fins a les vuit del vespre.La Gran Festa, però, obrirà portes diumenge a les 10 hores i entre els seus concursos destaquen el de cultivadors, el de salsa de la calçotada i el popular Concurs de Menjar Calçots que cada any desperta més interès.En concret, sera a dos quarts d’onze del diumenge, quan començarà el XXVIII Concurs de Salsa de la Calçotada de Valls on es podran veure demostracions de l’elaboració de la salsa de la Calçotada de Valls. També es podrà descobrir com es fa la salsa per a celíacs i intolerants als fruits secs. Més tard, a dos quarts de dotze, hi haurà una mostra de danses del seguici cerimoninal de Valls. Començarà a la Plaça del Blat fins al Pati. Aquest cercavila compta amb el ball de la Primera amb els grallers de la Unió Anelles de la Flama, el ball de Bastons de Valls amb els seus músics, ball de Pastorets de Valls, el ball de Gitanes de Valls, amb els grallers de la Colla Jove dels Xiquets de Valls. Serà a dos quarts d’una, des de la plaça del Blat, quan tindrà lloc la Cercavila dels elements festius de la Calçotada com el gegant del Calçot de Valls, de l’Agrupació el Calçot-AAEET i la Mulassa de Valls, entre d’altres.A partir de la una del migdia serà l’esperat moment del XXXIV Concurs de menjar calçots a la Plaça El Pati. Aquest concurs ens donarà l’oportunitat de conèixer aquell valent que més calçots mengi. A l’inici del concurs, la Colla Vella i la dels Joves dels Xiquets de Valls enlairaran els seus pilars.La Degustació popular serà a posteriori i inclourà 12 calçots, terrina amb salsa, un botellí de vi de Valls, pa, pitet, taronja i una ampolla d’aigua. Hi haurà, a les places de l’Oli i de la Zeta graelles, preparades per a les persones que vulguin coure carn, llonganissa, botifarra de Valls. Tothom podrà gaudir de l’ambient festiu a la Plaça de l’Oli, dels Alls, de les Garrofes i de la Zeta i al carrer Sant Pere on hi haurà taules per a la degustació.Serà a les dos del migdia a la Plaça El Pati quan es lliuraran els premis del XXXII Concurs de Cultivadors de Calçots, el XXVIII Concurs de Salsa de la Calçotada de Valls i el XXXIV concurs de Menjar Calçots.L’Espai del Vi de la Denominació d’Orígen Tarragona hi serà un any més present per oferir l’autèntic vi de la calçotada. Aquest espai de venda i degustació comptarà amb la presència de cellers i cooperatives adscrites a la DO Tarragona.