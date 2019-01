Tot preparat per a la 8a Marxa dels Castells del Baix Gaià d'aquest diumenge

Hi participaran unes 500 persones que recorreran 26 quilòmetres

La Marxa dels Castells del Baix Gaià arriba aquest diumenge 27 de gener a la seva 8a edició. A la cita, organitzada per l'Ajuntament d'Altafulla i els Atletes d'Altafulla, hi prendran part 500 participants, que en aquesta ocasió han esgotat els dorsals i les inscripcions en menys de deu hores.I és que cada any se superen les expectatives i segons el director de la prova, Guillermo Alonso, «l'èxit de la Marxa és realment la conjunció d'una activitat esportiva lúdica amb un recorregut per camins molt ben escollits». Alonso també ha destacat la participació d'enguany, «que ha sorprès l'organització», ja que «hi ha una major presència de dones (53%) que d'homes (47%), procedents de més de 70 poblacions».La Marxa dels Castells del Baix Gaià passa per camins, senderons i llocs ben diversos. Un punt a destacar és la vessant cultural dels castells de la zona com Tamarit, Ferran, la Riera de Gaià o Altafulla, sense deixar de banda el riu Gaià com a eix vertebrador de la ruta.Al llarg del camí els participants es trobaran quatre zones d'avituallament. La jornada clourà amb una calçotada marcada per l’ambient amistós i lúdic. Per tot això l’organització espera que les condicions meteorològiques acompanyin i que el balanç final sigui més que satisfactori. Segons el director de la prova, activitats com la Marxa dels Castells «dinamitzen un turisme diferent, familiar, cultural i de respecte natural».D’aquesta manera, doncs, la 8a Marxa dels Castells del Baix Gaià té tots els ingredients, 11.000 calçots inclosos, per repetir l’èxit dels últims anys. Abans, però, els caminants hauran de completar els 26 quilòmetres d’un recorregut de mar i muntanya que els portarà per molts punts històrics i emblemàtics de la comarca.