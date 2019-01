Servei alternatiu per carretera entre Falset i Móra la Nova per manca d'electricitat a la catenària

Les afectacions suposen retards de més de 30 minuts

Actualitzada 25/01/2019 a les 19:04

La manca de subministrament elèctric a la catenària entre les estacions de Marçà-Falset i Móra la Nova ha obligat a Renfe a habilitar un servei de transport per carretera als usuaris de la línia R15.Segons ha pogut saber Diari Més, la incidència s'ha detectat a les 18 hores i Adif té als seus tècnics treballant-hi, tot i que no han pogut facilitar cap hora prevista de restabliment de l'electricitat a les instal·lacions.Aquesta incidència, de moment, ha afectat a tres trens de la R15. El comboi que sortia de Flix a les 17.19 hores i havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona a les 20.28 hores. I el tren que feia el trajecte Barcelona- Riba-roja d'Ebre amb enllaç a Saragossa de les 15.53 hores. Així com al tren de les 18.42 hores de Saragossa a Riba-roja d'Ebre. Les afectacions suposen retards de més de 30 minuts.