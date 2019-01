S'inicien les obres de reurbanització del carrer Major i de la plaça de l'Ajuntament de Vandellòs

Els treballs duraran 6 mesos i tenen un cost de 240.000 euros

Les obres de reurbanització del carrer Major i la Plaça de l’Ajuntament de Vandellòs ja estan en marxa. El consistori va adjudicar les obres, iniciades aquest gener, a l’empresa Servidel SLU per un import de 240.000 euros i un termini d’execució de 6 mesos. Aquests treballs seran subvencionats pel Pla d’actuació Municipal 2018 de la Diputació de Tarragona, que pagarà 123.866,25 euros. La part restant l’assumirà l’Ajuntament.Amb aquest projecte l’Ajuntament pretén seguir la tasca de millora del nucli antic després de la reforma i ampliació de la Plaça Drs. Gil-Vernet, que es va inaugurar a mitjan de 2017. L’àmbit d’actuació comprèn el carrer Major, des del tram de just davant de l’Església fins al límit de nova urbanització de la Plaça dels Drs. Gil-Vernet, just davant de Ca la Torre; i la Plaça de l’Ajuntament fins al carrer de Baix, afegint part d’aquest carrer que està directament vinculat a la Plaça. Es tracta d’una superfície de 672,14 mPer adaptar els espais a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda i complir la normativa d’accessibilitat, la solució adoptada en els carrers afectats per aquest projecte és la d’un sol carrer a un sol nivell. D’aquesta manera, no es diferencien les voreres de la calçada, és a dir, només hi ha una plataforma única d’ús mixt.En l’obra es mantindran els criteris formals i materials de pavimentació utilitzats en la zona de la Plaça dels Drs. Gil-Vernet -només es modificaran en la rampa de l’església i en punts singulars, per a la seva visualització-. Entrant en detall, l’escultura de la dona de la Plaça de l’Ajuntament es recol·locarà sensiblement on era, però eliminant els arbustos que interfereixen la importància del monument i també en l’accés a l’Ajuntament. Així mateix, es recol·locarà la font actual a la mateixa Plaça. S’hi ubicaran uns bancs i fanals en el costat sud i dos arbres a la part baixa. Aquesta intervenció inclourà, a més, l’actualització de les diferents xarxes de serveis i una nova xarxa de pluvials, ja que actualment no existeix en aquesta zona. A més, s’hi instal·larà una xarxa de tritub pel pas de fibra òptica i telefonia i llums de tecnologia led, molt menys consum que les existents.