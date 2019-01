Mediterrània demana que es busquin els culpables de l'aparició de boles de plàstic a la Pineda

L'entitat ecologista han presentat una denuncia al SEPRONA, a Medi Ambient i a l'Ajuntament de Vila-seca

Actualitzada 25/01/2019 a les 15:45

Mare Terra Fundació Mediterrània ha denunciat aquest divendres a la Guàrdia Civil (SEPRONA), al Departament de Medi Ambient de la Generalitat i a l'Ajuntament de Vila-seca l'aparició d'unes esferes de polietilè a tota la platja de la Pineda (Vila-seca). L'entitat se suma a la denuncia que ha fet aquest matí el grup municipal Vila-seca en Comú.Mediterrània ha enviat els seus tècnics aquest matí a la platja per recollir mostres de les boles per enviar a les administracions i fer fotografies de l'estat de la platja arran d'aquesta aparició.Àngel Juárez, president de l'entitat, assegura que «no és la primera vegada que apareixen» i que les administracions «no han fet res». «No hi ha interès en que se sàpiga d'on provenen», crítica Juárez.Amb la denuncia, Mare Terra Fundació Mediterrània vol que «les administracions investiguin i trobi els responsables i que s'inicie un expedient» per sancionar-los.Tot i que les altres vegades, les administracions van tenir coneixement de l'aparició de les esferes «tot s'ha quedat en un no res», assegura Juárez. «Qui pagarà la neteja de la platja?», es pregunta el president de Mediterrània qui té clar que s'han d'exigir responsabilitats pels «danys i prejudicis» causats. Cal que es trobin els responsables «caigui qui caigui», explica taxativament Juárez.Des de l'entitat ecologista creuen que les esferes de polietilè podrien provindre d'alguna empresa química de la zona o bé de la càrrega i descàrrega dels vaixells que arriben per mar. Per això creuen, que s'ha d'investigar quines empreses treballen amb aquest material i depurar responsabilitats als culpables.Tot i això, des de Mediterrània esperen que «les esferes no siguin contaminants, ja que estem parlant d'una de les platges més grans del territori», ha finalitzat Ángel Juárez.