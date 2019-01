La Comissió d'Investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils farà una sessió a Ripoll el proper dimarts

Hi assistiran com a experts la directora del Consorci de Benestar social del Ripollès, la tècnica de participació i convivència de l'Ajuntament i diversos representants d'entitats de la ciutat

Actualitzada 25/01/2019 a les 15:41

La propera sessió de la Comissió d'Investigació sobre els atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017 a Barcelona se celebrarà a Ripoll el dimarts 29 de gener. A la reunió, que tindrà lloc a la sala de plens del Consell Comarcal del Ripollès, hi compareixeran com a experts representants de l'administració i de diverses entitats de la ciutat. En aquesta setena sessió de compareixences hi assistiran Elisabeth Ortega, directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès; Núria Perpinyà, tècnica de Participació i Convivència de l’Ajuntament de Ripoll; Khalid Kyyat, president de l’oratori Fath; una representació de la xarxa veïnal «Som Ripoll»; una representació d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, i Ali Yassine, president de la Comunitat Islàmica Annour.La comissió es va constituir el 25 d'abril del 2018 amb l'objectiu d'investigar «les causes, els antecedents, les implicacions, la participació, la perpetració i les conseqüències» dels atemptats de l'agost del 2017 a Barcelona i a Cambrils. La comissió està presidida per Jordi Munell, diputat de JxCat i alcalde de Ripoll, i es va aprovar en un ple del Parlament amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris a excepció de Cs i el PPC, que es van abstenir.