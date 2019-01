L'humorista Javi Sancho presenta el seu show #LoDeLaRisa a Constantí

Tindrà lloc aquest diumenge 27 de gener a les sis de la tarda, al Pavelló Poliesportiu del municipi

Actualitzada 25/01/2019 a les 18:32

El showman Javi Sancho porta aquest diumenge, 27 de gener, l’espectacle #lodelarisa on parlarà de la seva relació amor/odi amb l’esport i «de la febre esportiva que ens envolta» traient-li punta a tot el seguit d’hàbits que hem agafat els darrers anys pel que fa a l’esport. El show tindrà lloc a les sis de la tarda al Pavelló Poliesportiu de Constantí.L’humorista compta amb una llarga experiència en presentar monòlegs. Va ser guanyador de concursos com Comedy Zoo, 40 Principals i 1000 Càstings, Sancho ha aconseguit revolucionar el món de la comèdia amb els seus monòlegs intel·ligents i plens de bon humor.El mateix Javi Sancho explica que a més de parlar d’esports «t’explicaré moltes coses més: traumes provocades per les meves relacions sentimentals al llarg de la meva vida, embolics de família, programes de televisió». Javi Sancho, nascut a Tarragona, va començar forjant la seva base còmica en locals de comèdia i va compartir escenaris amb Santi Millán. Les entrades es poden adquirir a través de l’OAC de l’Ajuntament o a través de www.compartirticket.com