Inauguren la depuradora de les Borges del Camp, amb una inversió de 2,5 MEUR

Amb la posada en marxa d'aquesta instal·lació, ja són 18 les plantes actives a la comarca del Baix Camp

Actualitzada 25/01/2019 a les 12:39

Un 97% de població sanejada

La depuradora de les Borges del Camp ja està en marxa, deu anys després d'iniciar-se les obres. Es va començar a construir l'any 2008 i ha suposat un cost de 2,5 milions d'euros. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, acompanyat per la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Jordi Agustí, i l’alcalde de les Borges i president del Consell Comarcal, Joaquim Calatayud, han inaugurat aquest divendres la instal·lació. Els treballs han consistit en la construcció d’una depuradora biològica amb aireació prolongada amb capacitat per tractar 904,5 m3/dia, que pot donar servei a una població de 2.080 habitants, segons s'informa des del departament. També s’ha construït una xarxa de col·lectors de 1.800 metres de longitud.El conseller de Territori i Sostenibilitat ha destacat la importància d’aquesta obra, que permetrà, per una banda, recollir i tractar les aigües residuals generades en el municipi i, per l’altra, evitar els abocaments i millorar l’estat ambiental. La construcció d’una nova depuradora va en la línia dels objectius del Govern en matèria de política hidrològica “desenvolupant els treballs per garantir el sanejament pendent al país, que és d’un 2,9%, i, alhora, modernitzar i millorar les instal·lacions ja actives”, ha dit Calvet.Amb la posada en servei de la depuradora de les Borges del Camp ja són 18 les plantes actives a la comarca del Baix Camp, les quals garanteixen el sanejament del 97% de la població de la comarca.Les depuradores en servei són a l’Aleixar, Alforja, les Borges del Camp, Botarell, Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant, Montbrió, Mont-roig -a àrea costanera, al poble i a Rifà-, Prades, Reus, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, la Selva del Camp, Vandellòs i Vilaplana.A nivell de tot Catalunya són 517 les depuradores actives, que garanteixen el sanejament del 97,1% de tota la població.