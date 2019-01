Protecció Civil manté en alerta el pla Ventcat

Actualitzada 25/01/2019 a les 12:58

Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el pla Ventcat per ratxes fortes de vent als extrems nord i sud de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el vent ha bufat amb ganes al matí a l'Empordà, al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a cotes altes i del sector oriental. Per exemple, s'ha arribat als 148 quilòmetres per hora a Portbou i als 113 a la Tosa d'Alp. A la tarda estan previstes ventades al sud del país, en concret a les comarques del Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià.