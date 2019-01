La major part de les vies afectades són d'un carril per sentit de la circulació i un voral d'un metre i mig d'amplada

Actualitzada 25/01/2019 a les 19:44

El Departament de Territori i Sostenibilitat rebaixarà la velocitat de 100 quilòmetres per hora a 90 a 266 punts de la xarxa viària catalana. A Tarragona les vies afectades seran la C-14, la C-37 i la C-51, mentre que a les Terres de l'Ebre només serà a la C-12.Els equips de manteniment col·locaran els nous senyals en uns 500 quilòmetres de carreteres convencionals, amb motiu de la modificació del límit màxim de velocitat en aquest tipus de vies. Aquesta actuació abastarà una vintena de carreteres de tot Catalunya. La major part de les vies afectades són d'un carril per sentit de la circulació i un voral d'un metre i mig d'amplada.Cal recordar que hi ha trams en aquestes carreteres que compten amb limitacions específiques de la velocitat. En aquests trams no s'aplicarà la nova mesura.A Barcelona s'actuarà a les carreteres C-35, C-59, N-II, C-15 i C-37. A Girona, les vies afectades seran la C-66, la C-31, la C-26, la C-65 i la C-25. I finalment, a Lleida afectarà a les vies C-13, C-14, C-14z, C-26, N-II, C-12 i LP-3322.