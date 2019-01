El futur tramvia del Camp de Tarragona pot assolir els 2,5 milions de passatgers anuals

El Govern català informa que el Departament de Territori i Sostenibilitat està finalitzant la redacció de l’estudi previ a la implantació d’aquest servei

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya està finalitzant la redacció de l’estudi previ d’implantació d’un tren-tramvia a l’actual línia ferroviària Cambrils-Salou-PortAventura-Tarragona un cop la via del tren quedi alliberada amb la posada en funcionament del nou Corredor Mediterrani, actualment en proves. Així ha respost a la Mesa del Parlament sobre el compliment de la Resolució 39/XII de la Cambra sobre l’impuls del projecte, la qual es va aprovar a la Comissió de Territori el 12 d’octubre de l’any passat.La Generalitat considera que el futur tren-tramvia –un projecte llargament reivindicat pels municipis del Camp de Tarragona per facilitar el flux de passatgers entre els principals municipis– tindrà una demanda total estimada de 2,5 milions de passatgers a l’any.Mentre finalitza l’estudi a què es va comprometre, la Generalitat recorda el document consensuat per la Generalitat amb els ajuntaments on recull que haurà de ser el gestor d’infraestructures Adif qui procedeixi al desmantellament de les vies del tren i la seva posterior integració urbana.En la resolució impulsada pel grup En Comú Podem i esmenada per JxCat i ERC –aprovada a l’octubre de l’any passat– el Parlament de Catalunya va instar el Govern de la Generalitat a reclamar el traspàs de la línia ferroviària en el tram on haurà de circular, en el futur, el tren tramvia. En aquest sentit, el Departament de Territori ha informat que ha sol·licitat a Foment «l’establiment dels mecanismes necessaris per fer possible la futura implantació d’un sistema de tren tramvia». Territori també ha demanat a Foment l’estudi conjunt dels instruments i figures operatives per a implementar els possibles canvis en la titularitat de les vies del tren.A l’espera de la finalització de l’estudi previ, no hi ha detalls sobre les característiques i parades del futur tren lleuger, en cas de materialitzar-se. El departament de Territori només avança que «els paràmetres de disseny utilitzats per a la definició de la integració territorial i els punts de parada als àmbits urbans són els habitualment utilitzats per aquest tipus de sistema de transport». En cas de tirar endavant, això sí, el seu desplegament es faria per fases, tal com es recull en la proposta d’actuacions coordinada amb els ajuntaments del Camp de Tarragona per on discorrerà. Tot i que en la resolució s’instava al Govern a convocar el Consell de Mobilitat Català per a informar sobre el projecte de tramvia, l’executiu català no ho considera necessari de moment, tenint en compte que es troba en tràmit i que la proposta ha estat consensuada amb els ajuntaments afectats. No descarta, però, informar a aquest òrgan i també al Consell Territorial de Mobilitat de l’ATM del Camp de Tarragona quan estigui més avançat.Convé recordar que el projecte d’aprofitament de la línia ferroviària que, a hores d’ara, esquartera bona part dels municipis de la Costa Daurada central, és una demanda a la qual s’ha sumat recentment el Síndic de Greuges. El Síndic de Greuges feia aquesta petició el juny del passat any i es pronunciava a raó de més de 200 queixes des de principi d’any pel desmantellament d’aquest tram. El Síndic de Greuges apuntava que desmuntar l’estructura de vies deixava sense cap alternativa que faciliti o millori la mobilitat dels usuaris de la xarxa de Rodalies de Catalunya per la «llunyania de la variant del corredor mediterrani respecte als municipis de Salou o Cambrils, que, a més, perden la connexió entre si».