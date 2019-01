El consell del Priorat diu que no vol entrar en una «guerra» amb el Baix Camp per l'aigua del riu Siurana

La institució defensa que l’actual transvasament de conques «no té sentit» i atempta contra directives europees

El Consell Comarcal del Priorat assegura que no té «cap intenció d’entrar en una ‘guerra’ de territoris» amb la comarca del Baix Camp per l’aigua del riu Siurana. Després que el consell d’alcaldes del Baix Camp hagi acusat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de posicionar-se al costat del Priorat en la Taula del Siurana -l’espai de treball que estudia els usos de la conca-, les institucions prioratines defensen que no poden restar immòbils davant el «transvasament gairebé íntegre de tot el cabal» del Siurana al pantà de Riudecanyes. En aquest sentit, la institució creu que «un transvasament de conques com aquest no té cap sentit en el temps que vivim i atempta contra les directrius europees de l’aigua».Segons el consell, la gestió actual té uns «importants perjudicis socials, econòmics, naturals i ambientals per a la comarca del Priorat». Malgrat tot, admet que la matèria de debat en la Taula del Siurana és molt complexa i caldrà «una bona dosi de paciència i respecte per part de tothom».En un comunicat, els prioratins es feliciten que «l’ACA actuï honestament i amb valentia a l’hora de posar damunt la Taula del Siurana informació rigorosa i actualitzada que, tot i que pugui resultar incòmoda, ajuda a entendre quina és l’actual situació del riu Siurana i quina és la gestió que es fa de les seves aigües». «La veritat és la base de qualsevol bon acord», afegeixen.Finalment, el consell recorda que els municipis prioratins inclosos en la Mancomunitat del Topograpo (Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera) s’abasteixen d’aigua del pantà de Siurana després d’un acord «que no té cap valor jurídic, en no haver estat mai registrada aquesta concessió d’aigües». «Un acord inexistent jurídicament no pot convertir-se en la pedra angular de la Taula del Siurana», subratlla.Dimecres passat, després d’una reunió de treball de la Taula del Siurana, el consell d'alcaldes del Baix Camp va aprovar una declaració en què criticava l’ACA i el fet que, al seu parer, es qüestionin «els únics drets legalment adquirits» i «es menystingui la labor feta pel Baix Camp».Els alcaldes lamentaven que es parlés d’usos «suposadament il·legítims de l'aigua» per part de la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes i que s’oblidés de mencionar els municipis del Topograpo. El Baix Camp recordava també que «el Siurana no és un riu exclusiu» del Priorat i que la meitat d'aquesta conca regulada discorre per termes municipals de la seva comarca, on neix el riu.Per tal de definir la gestió dels usos, a final d’any es va constituir la Taula del Siurana-Riudecanyes amb representants del Govern, de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), dels ajuntaments, els consells comarcals del Baix Camp i Priorat, representants dels regants i entitats ecologistes i agràries. El Govern vol tenir una solució abans de l’estiu que permeti compatibilitzar l’aigua de boca i les activitats agrícoles amb el cabal ecològic.