Convoquen una tractorada a Tarragona com a protesta per la situació del sector de l'avellana

Unió de Pagesos denuncia la manca de resposta de l’administració i avisa que cada cop més productors abandonen les terres

Actualitzada 25/01/2019 a les 14:35

El sindicat Unió de Pagesos (UP) ha convocat una tractorada pel pròxim dimecres 30 de gener, des del Morell i fins a la delegació d’Agricultura a Tarragona per protestar per la situació que arrossega el sector de l’avellana. Així es va decidir en l’assemblea celebrada a la Selva del Camp. Des d’UP es destaca la situació excepcional de la campanya del 2018, amb una davallada de la producció del 70% com a conseqüència de les ventades del maig, de la devaluació de la moneda turca i de les pluges de la tardor. El responsable nacional del sector a la UP, Rafel Español, lamenta la manca de resposta de l’administració. Al Camp de Tarragona queden unes 9.000 hectàrees d'avellaners.Español, però, avisa que aquest volum d’hectàrees va decreixent perquè molts productors acaben tirant la tovallola en aquest conreu, arrencant els avellaners, venent les finques o, directament, deixant-ho abandonat. «Hi ha molts nervis perquè ara els pagesos han d’afrontar pagaments i no tenen un duro», ha declarat Español.Segons el responsable del sector, després de múltiples reunions, no han rebut cap resposta per part de l’administració en relació a solucions per a la incorporació de joves, crèdits tous o la recuperació de l’ajut d’estat -120 euros- i un ajut de mínims -uns 280 euros més- per arribar als 400 euros per hectàrea, entre altres demandes del sector.