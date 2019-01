El conseller Buch diu que és una ciutat segura, amb una ràtio de fets per sota de la mitjana catalana

Actualitzada 25/01/2019 a les 15:47

Els delictes resolts a Valls han augmentat un 12,3% durant el 2018, respecte l’any anterior. És una de les dades que s’ha donat durant la Junta Local de Seguretat convocada aquest divendres a la capital de l’Alt Camp, amb presència del conseller d’Interior, Miquel Buch. Segons Buch, Valls és una ciutat segura ja que la seva ràtio de fets per cada 1.000 habitants és 11% inferior a la mitjana catalana. El conseller s’ha referit també al pla d’acció del barri antic on l’operatiu conjunt que porten a terme els Mossos d’Esquadra i la Policia Local ha comportat un increment de denúncies i de detencions. per la seva banda, l’alcalde Albert Batet també s’ha mostrat satisfet dels resultats i de la col·laboració entre tots els cossos de seguretat i emergències.Prèviament, el conseller ha signat un conveni RESCAT amb l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí.