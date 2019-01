Apareixen «milions» de boles de plàstic a la platja de la Pineda

Vila-seca en Comú ha denúnciat la presència d' aquestes esferes de polietilè, un fet que ja va succeir el 2017, davant diferents organismes i institucions

Actualitzada 25/01/2019 a les 10:34

«Milions» de boles de plàstic plaguen la platja de la Pineda. El grup municipal Vila-seca en Comú ha denunciat la presència d’aquestes esferes de polietè davant l'Agència de Residus, l'Agència de l'Aigua, el Seprona, Greenpeace, la Fundació Mediterrània, Ecologistes en Acció, Gepec i l’Ajuntament de Vila-seca. De fet, la formació afirma que aquest fet ja es va produir el febrer de 2017 i ho va denunciar a l’Ajuntament, però que «no es van iniciar els tràmits per detectar l’origen i evitar que torni a succeir».Els membres de Vila-seca en Comú sospiten que es tracta de la matèria primera bàsica que s'utilitza en les fàbriques de plàstic per produir els objectes quotidians i que s'obté en les refineries de petroli o després del procés del reciclatge. Segons afirmen, aquests petits trossos de plàstic «són derivats del petroli i altament tòxics» i arriben als mars des de fàbriques o fins i tot en caure des del transport per mar o carretera.Els representants de la formació consideren que s'ha d'iniciar una investigació i depurar responsabilitats ja que, en ser molt semblants als ous dels peixos, «suposen una seriosa amenaça per a la diversitat de la fauna i la flora marina», ja que podrien ser ingerits pels animals marins.Vila-seca en Comú també ha difós un vídeo a través de Youtube per denunciar-ho.