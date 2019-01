El foc ha afectat el pati posterior de l'establiment

Actualitzada 24/01/2019 a les 16:58

Un incendi en un pati posterior d'un restaurant xinès a Miami Platja ha mobilitzat cinc dotacions de Bombers de la Generalitat. El foc ha tingut lloc al número 156 de l'avinguda Barcelona.L'incendi ha començat al pati semicobert de l'establiment i ha afectat completament el material que hi havia allí emmagatzemat. També ha col·lapsat part de la coberta i n'ha afectat una part estructuralment. Els Bombers han rebut l'avís a les 12.45 hores i han acudit amb cinc dotacions.No hi ha hagut ferits, ja que el restaurant es trobava tancat per vacances. El foc ha provocat una gran columna de fum negre.