No ha provocat danys personals ni materials

Actualitzada 24/01/2019 a les 16:13

Torredembarra ha hagut de tancar aquest dijous el cementiri per la caiguda d'un xiprer de grans dimensions arrencat pel vent, segons informa el consistori.L'arbre ha caigut aquest matí, i malgrat com ha estat d'aparatós el succés, no ha provocat danys personals ni materials.No obstant això, els treballs per retirar l'arbre obliguen a tancar el recinte per seguretat i amb tota probabilitat no tornarà a obrir fins demà.La brigada municipal també ha hagut d'intervenir per retirar una branca d'arbre davant l'església de Sant Pere Apòstol.Protecció Civil manté obert en fase d'alerta el pla d'emergències per vent VentCat, per les previsions de fortes ratxes de vent a qualsevol punt de Catalunya.