Protecció Civil manté en alerta el pla Ventcat i rebaixa a prealerta el Neucat

El 112 ha rebut 149 trucades per vent i 112 per neu

Actualitzada 24/01/2019 a les 13:27

Cap incidència greu pel vent

Prealerta del Procicat i de l'Allaucat

Protecció Civil manté en alerta el pla Ventcat aquest dijous perquè es poden registrar ratxes de vent de més de 90 quilòmetres per hora, sobretot a les comarques del Pirineu i Prepirineu. En canvi, ha rebaixat a prealerta el Neucat, perquè no s'esperen més nevades significatives i per la reducció d'incidències. També està en prealerta el pla Procicat per fort onatge a l'Empordà. El pla Allaucat, d'altra banda, també està en aquesta mateixa fase perquè hi ha perill fort d'allaus (4 sobre 5) a l'Aran i al nord del Pallars Sobirà. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 112 trucades relacionades amb el temporal de neu i 149 a causa del vent. 951 alumnes del Pirineu i Prepirineu no han pogut anar a classe per l'anul·lació del transport escolar. Hi ha 15 vies afectades per la neu a les 13 hores.Protecció Civil manté en alerta el pla Ventcat per les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya de fortes ventades a qualsevol punt del país, però especialment al Pirineu i Prepirineu. La neu, en canvi, va a la baixa.El telèfon d'emergències ha rebut 112 trucades relacionades amb les nevades, de les quals 16 han estat des de la Cerdanya; 15 de la Val d’Aran i el Pallars Jussà; 12 des de l’Alt Urgell; 10 des del Berguedà i 9 de l’Alta Ribagorça. La majoria dels avisos han estat per incidències de trànsit.Un total de 951 alumnes no han pogut anar a classe a causa de l'anul·lació del transport escolar per la nevada. Al Pallars Sobirà hi ha 35 rutes anul·lades amb 373 nens; al Berguedà són 19 les línies afectades amb 302 estudiants; al Pallars Jussà hi ha 18 rutes i 133 alumnes; a l'Alta Ribagorça hi ha set línies afectades i 138 escolars, i al Solsonès hi ha una sola línia amb cinc alumnes.Hi ha 15 vies afectades per la neu i el gel, amb 17 trams, tres dels quals estan tallats. A la demarcació de Lleida el Port de la Bonaigua a la C-28 i l'accés al Pla de Beret a la C-142b estan tancats. És obligatori utilitzar cadenes, entre d'altres, a la C-28 entre Vielha i Nau Aran i entre Alt Àneu i Esterri d'Àneu; a l'N-141 entre Bossòst i Eth Portilhon (França), i a la C-13 entre Sort i Esterri. A més, a l'N-260 està prohibida la circulació de vehicles de tercera categoria entre Soriguera i Ribera d'Urgellet, amb cadenes per a la resta.Pel que fa a la demarcació de Barcelona, està tallada la BV-4024 entre Bagà i Coll de Pal i és obligatori fer servir cadenes a la BV-4243 a Castellar del Riu. A Girona, a la GI-400 hi ha neu i gel a la calçada entre Das i Toses.La previsió és de fortes ventades a tot el territori, especialment a la meitat nord de Catalunya i comarques del prelitoral de Barcelona. Les ratxes més fortes podran superar els 90 km/h. A partir del migdia, el llindar d'avís se superarà sobretot a les cotes altes dels sectors avisats, tret de l'Empordà. El llindar d'avís al Pirineu divendres és probable que se superi sobretot a les cotes més altes.El 112 ha rebut 149 trucades a causa del vent des de dimecres fins a les 11 hores d'aquest dijous. Les trucades han estat principalment del Vallès Occidental (42); Barcelonès (38); Baix Llobregat (28), i Alt Empordà (12). Els motius principals dels avisos són els obstacles a la calçada i la retirada de cobertes, arbres i tendals.Els Bombers han atès 53 avisos relacionats amb el vent des de les 20 hores de dimecres fins a les 11 hores d'aquest dijous. La majoria dels serveis es concentren a les comarques més properes a l’àrea metropolitana de Barcelona, especialment a la del Vallès Occidental, i han estat per retirar elements inestables de façanes o de la via pública. No hi ha cap incidència greu de moment. La carretera BV-1485 està tallada precisament per la caiguda d'un arbre a la via.Protecció Civil manté la prealerta del pla Procicat per fort onatge avui sobretot a l’Alt i Baix Empordà, i amb menor intensitat al Baix Llobregat, Barcelonès, Baix Ebre i Montsià. A l'Empordà el llindar d'avís se superarà sobretot al nord del cap de Creus i al cap de Begur.El pla Allaucat també està en prealerta per perill fort d’allaus (4 sobre 5) a l’Aran-Franja Nord Pallaresa.