Promouen la Costa Daurada al FITUR amb plataformes digitals

Salou aposta per millorar el servei de wi-fi a la via pública i posicionar-se com a ‘smart destination’

Actualitzada 23/01/2019 a les 21:50

Escola de Cambrils

L’Aliança turística, formada pels municipis de Cambrils, Reus, Salou i Vila-seca la Pineda-Platja, participa novament a Madrid a la fira de turisme FITUR amb un espai de reunions conjunt amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, des d’ahir dimecres i fins al diumenge 27 de gener. La fira, amb gairebé 10.000 empreses expositores de 165 països i regions, i 251.000 visitants professionals i públic final en l’edició 2018, es converteix en la fira més important d’Europa i serveix per començar a mesurar les previsions de cara la nova temporada.Pere Granados, alcalde de Salou, ha anunciat que avui es presentarà una millora en el servei de wi-fi gratuït a la via pública, en diversos punts del municipi, el que més creix de l’Estat en reserves de turistes. Granados s’ha trobat ja amb touroperadors de diversos països, entre ells Bèlgica o Rússia, per tal «defensar i promocionar la destinació» en el marc de les smart destinations, les destinacions turístiques intel·ligents. Recentment han rebut una subvenció per tal de posicionar-se en l’entorn de les plataformes digitals, el principal actor de creixement del turisme en l’àmbit global.Granados i la seva comitiva van evitar la vaga de taxis agafant el metro per accedir a la fira. A partir del divendres l’ús de l’espai passa a atendre els milers de visitants, principalment famílies, que busquen informació per a les seves vacances. La participació a aquesta fira és la primera de les diferents accions promocionals de l’Aliança previstes per aquest 2019. Les campanyes principals donaran prioritat al turisme estatal amb l’objectiu de fidelitzar-lo i de desestacionalitzar-lo. Aquestes campanyes seran de publicitat i comunicació online i offline, ja que són un dels instruments més eficaços per donar a conèixer els atractius turístics del territori. Malgrat que les parades siguin conjuntes, també amb Catalunya i la Diputació de Tarragona, cada població es promou també individualment.En aquesta edició, l’espai gastronòmic de l’estand de Catalunya està servit i atès per l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Cambrils, que ha viatjat a Madrid amb alumnes de cuina i sala, i amb professors tutors.