L'Ajuntament de l'Aleixar compra magatzem i agrobotiga de la Cooperativa

COSELVA i els productors renuncien a optar a l’ajut econòmic de la Generalitat

Actualitzada 24/01/2019 a les 09:03

En una assemblea celebrada ahir al vespre a l’Aleixar, la Cooperativa va seguir avançant en la solució al forat econòmic descobert a mitjans de l’any passat. A partir de la setmana vinent es tornaran part dels dipòsits dels socis, entre un 10 i un 11%. Els afectats, però, ja s’han posat en marxa per crear una plataforma d’afectats, que es reunirà properament per afrontar una demanda que interposaran contra l’auditor i l’exdirectora de la secció de crèdit.S’ha acordat vendre a l’Ajuntament per el preu de tasacio 211000 euros , la setmana vinent es tornaran entre un 10 i un 11 % del dipòsits.Malgrat que el pla inicial era optar als diners del pla de competitivitat de les cooperatives de la Generalitat de Catalunya, els productors no han volgut formar-se com a associació a banda i comprar tant el magatzem com l’agrobotiga. Ho comprarà, al seu lloc, el govern municipal per un valor d’una mica més de 200.000 euros, una xifra sensiblement inferior a l’oferta per la Cooperativa de la Selva del Camp (COSELVA), de 400.000 euros, en cas que l’associació es creés finalment. Aquesta altra cooperativa, però, seguirà ajudant, segons fonts de l’empresa, a la distribució dels estocs de l’Aleixar. L’Ajuntament ja havia adquirit les oficines per un valor de 120.000 euros.A principis de febrer es preveu que l’entitat entri en concurs de creditors, dins del termini fixat de quatre mesos.El cas, encara en plena investigació, va sorgir arran de la detecció per part del president d’un forat de 4,5 milions d’euros a la secció de crèdit. A principis de gener es van aprovar els comptes de 2017, que evidenciaven el frau.