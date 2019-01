Foment aixeca les actes previes d'ocupació a 71 propietaris per l'A-27

L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu (ERC), confia que la perforació del túnel del Coll de Lilla comencin al març

Actualitzada 23/01/2019 a les 20:40

El Ministeri de Foment ha informat públicament de l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació de béns i drets afectats per les obres del projecte de modificació de l’autovia A-27, entre Valls i Montblanc per tal de procedir a la urgent expropiació forçosa. L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu (ERC), confia en què la perforació del túnel del Coll de Lilla comenci al mes de març. De fet, el subdelegat del govern a Tarragona, Joan Sabaté, va anunciar, recentment, que aquests treballs s’iniciarien abans de finalitzar aquest mes.«Jo sempre he dit que sóc una mica escèptic, perquè havien d’acabar el 2009. Confio en les paraules del subdelegat i esperem que aquest quart i darrer tram de l’A-27 estigui acabat el 2021», apuntava Josep Andreu.Les expropiacions i les ocupacions temporals de terrenys afecten una setantena de propietaris dels termes municipals d’ambdós municipis (20 a Valls i 51 a Montblanc). Estan convocats entre finals de febrer i principis de març a assistir a l’aixecament de les actes als respectius ajuntaments.El Ministeri de Foment ha convocat els propietaris dels terrenys afectats de Valls entre els dies 25 i 26 de febrer (de nou del matí a dues del migdia) a assistir a l’aixecament de les actes prèvies a l’Ajuntament de la ciutat. Per la seva banda, els propietaris de Montblanc hauran d’anar-hi els dies 27 i 28 de febrer i l’1 de març (també de nou del matí a dues del migdia) al consistori montblanquí.El projecte es va haver de modificar per l’aparició d’argiles extensives al terreny. «Això fa que allà on havia d’anar un viaducte, ara es farà un terraplè que ocupa molta més superfície de terreny. De fet és l’opció que preferim des de Montblanc, ja que el viaducte provoca soroll amb el pas de vehicles», afegeix Josep Andreu.El contratemps en la troballa d’argiles ha suposat fer una lleugera modificació del traçat de la carretera i un increment de 31 milions d’euros en la inversió, que la fa enfilar fins als 115 milions d’euros.