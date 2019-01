S'imparteixen tallers a les aules per fomentar la cultura de la pau i de convivència un any i mig després dels atemptats

El rap ha entrat a les aules dels instituts de Cambrils per combatre la islamofòbia. Els alumnes faran durant aquest curs un taller de rap que s'emmarca en el pla educatiu d'entorn i que vol fomentar la cohesió social, especialment després de l'atemptat al municipi l'agost del 2017. «Sembla oportú treballar el concepte de cultura de la pau i de convivència a l'entorn», ha explicat el regidor d'Ensenyament, Alejandro Garcia. Un grup d'alumnes de l'institut Ramon Berenguer IV han estat els primers a començar aquesta experiència aquest dijous. Per Joel Prieto, del grup Versembrant, que imparteix les sessions, aquest format resulta molt atractiu pels joves i serveix d'excusa per treballar els valors contra la discriminació.