S'han realitzat tres serveis a la demarcació de Tarragona, un a Reus i dos al Vendrell

Actualitzada 24/01/2019 a les 10:24

Els Bombers de la Generalitat han atès un total de 42 avisos per vent arreu de Catalunya des de les 20h d’ahir dimecres fins les 10h del matí d’aquest dijous. Tal com afirma el cos, la majoria s’han realitzat per retirar elements inestables en edificis o a la via pública i cap d’ells ha estat greu.Del total d’aquests serveis se n’han fet tres a la demarcació de Tarragona, tots a primera hora del matí d’aquest dijous. Un s’ha fet a les 7.33h a Reus per tal d’assegurar una xapa d’alumini que s’estava desprenent en un bloc de pisos situat a la plaça de la Cultura. Els dos altres serveis s’han fet al Vendrell, un a les 7.42h per un arbre a punt de caure a l’Avinguda Baix Penedès i un altre a les 8.03h per retirar un fanal que havia caigut a la calçada, al punt quilomètric 137 de la C-32.El pla Ventcat està en alerta per fort vent, especialment al Pirineu, on es produirà l'efecte del torb. Fora d'aquesta zona les ratxes també poden ser fortes i arribar als 90 quilòmetres per hora, sobretot a les cotes més elevades. El vent, però, pot afectar qualsevol punt del territori.