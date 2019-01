Cau una organització dedicada al tràfic de drogues que operava a Lleida i Valls

La Guàrdia Civil ha detingut deu persones, que acumulaven gairebé 200.000 euros i una plantació de marihuana a Almacelles

Actualitzada 24/01/2019 a les 12:37

Dins la denominada Operació Asada-Torna, els equips contra la delinqüència organitzada i antidroga de la policia judicial de la Guàrdia Civil, de les comandàncies de Lleida i Tarragona, han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues.L'operació ha comportat la detenció de 10 persones i l'aprehensió de 13,5 quilos de cocaïna, 4,306 quilos d'heroïna, una plantació amb 869 plantes de marihuana i 194.590 euros en efectiu i tres vehicles amb doble fons a l'interior.Tres de les detencions realitzades per la Guàrdia Civil corresponen a veïns de la ciutat de Valls, de nacionalitat marroquina i d'edats compreses entre els 28 i els 35 anys. A Almacelles, Lleida, on es va localitzar la plantació 'indoor', s'han detingut quatre persones, tres de nacionalitat marroquina i una d'espanyola; a Balaguer també s'ha produït una detenció, igual que a Palafrugell i a la ciutat de Lleida, en aquest cas, un home de 32 anys, de nacionalitat marroquina i resident a Monsó, Osca.L'operació es va iniciar a mitjans de l'any passat, i després de mesos d'investigacions, finalment s'han realitzat sis entrades i registres domiciliaris que han facilitat les detencions dels implicats.Els detinguts van ser posats a disposició dels jutjats d'instrucció de guàrdia dels indrets on s'han realitzat les detencions, però la instrucció i l'emissió dels manaments va estar centralitzada des del jutjat d'instrucció 3 de Lleida.