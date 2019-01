Alumnes del Camp de Tarragona disputen la Cangur de Matemàtiques contrarellotge

Els estudiants es van reunir en diverses seus

Actualitzada 24/01/2019 a les 20:55

Centenars d’alumnes d’ESO del Camp de Tarragona van participar ahir, dijous, en la fase classificatòria de la sisena edició de la Copa Cangur, un concurs de resolució de problemes matemàtics a contrarellotge, organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques. Els equips, formats per set alumnes, havien de resoldre 12 problemes en un temps màxim de 60 minuts.Aquest concurs se celebra en 26 seus de Catalunya i una de Castelló. Al Camp de Tarragona, les proves es van dur a terme en cinc seus, entre elles les dels instituts Sant Pere i Sant Pau (Tarragona), Gabriel Ferrater (Reus) i Fontanelles (les Borges del Camp). Només a l’IES Fontanelles van participar 112 alumnes, distribuïts en 16 equips, provinents de centres escolars de localitats com Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant, Vila-seca. la Selva del Camp, Riudoms, Salou, Falset i Reus.L’Institut Fontanelles va ser l’única seu de la Copa Cangur a les comarques de Tarragona en la primera edició i, també, és l’únic tarragoní que ha estat present en totes les que s’han celebrat fins ara.Cada una de les entitats educatives participants va presentar els seus millors alumnes de Matemàtiques de segon i tercer d’ESO. En el concurs, els alumnes no van poder utilitzar cap dispositiu de càlcul, tot aplicant els continguts que han après durant la seva etapa educativa.Cal destacar que la puntuació de cada una de les proves es va en funció del temps destinat a resoldre el problema, la dificultat de les mateixes o les solucions errònies.La final de la Copa Cangur se celebrarà al Tecnocampus de Mataró el pròxim 7 de març, segons va informar l’organització.