Una cinquantena d'alumnes de les escoles de Roda aprenen a tenir cura d'una mascota

Els estudiants de 3r han participat en un taller de tinença responsable d’animals a càrrec de l’Última Llar

Actualitzada 23/01/2019 a les 11:07

Una cinquantena d’alumnes de tercer de primària de les escoles de Roda de Berà han participat en un taller amb el qual han après la responsabilitat que suposa tenir una mascota a casa. Aquest taller de tinença responsable d’animals ha anat a càrrec de l’Última Llar i s’ha fet en dos dies. La primera sessió va tenir lloc el dimarts 15 de gener a l’escola Salvador Espriu i la segona es va celebrar ahir dimarts, 22 de gener, a l’escola El Cucurull, amb la participació de la regidora Isabel Mondéjar.Ambdós dies el taller va ser a càrrec de dues membres de la protectora l’Última Llar, la Cori i la Cristina, voluntàries també de la Fundació d’animals de companyia del Camp de Tarragona. Les noies van estar acompanyades per dues gossetes del centre.Els infants van poder valorar la rellevància de la tinença responsable dels animals de companyia, com funciona el mecanisme de localització de mascotes i la importància del microxip, o com recollir amb una bossa de plàstic els seus excrements.