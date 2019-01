Torredembarra decidirà properament el futur de l'Alfa i Omega

L'escultura es va retirar a causa del seu deteriorament

El futur de l’escultura Alfa i Omega de Torredembarra començarà a decidir-se el proper dimarts, 29 de gener. L’alcalde, Eduard Rovira, ha convocat la primera reunió del grup de treball on estan convocats tots els grups polítics amb representació al consistori, l’Associació de Veïns Sant Joan de Baix a Mar i els hereus legals de Rafael Bartolozzi, l’escultor. No es descarta que hi puguin haver més incorporacions d’altres entitats o col·lectius.El 15 de juny de l’any passat es va procedir a desmuntar l’escultura de la seva ubicació al bloc de Baix a Mar, mar endins, pel deteriorament que patia i que s’havia agreujat significativament en els darrers mesos, amb el perill real que comportava.Entre els danys detectats hi havia la pèrdua de gruix del material, la degradació de l’acer patinable (conegut com a corten), la desintegració de soldadures, entre d'altres. El procés de corrosió de les xapes de les potes de l’escultura era irreversible.Pel que fa al bloc de formigó, una peça important de la història del món de la pesca a Torredembarra, l’Ajuntament ja ha previst la seva restauració i compta amb una partida de 70.000 euros al pressupost d’inversions d’aquest 2019.