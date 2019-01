Salou rep 16 propostes en dos dies pels pressupostos participatius

Pràcticament totes demanen millores o nous equipaments a la via pública

Actualitzada 22/01/2019 a les 20:52

Procés obert fins al 8 de febrer

L’Ajuntament de Salou ha rebut setze propostes ciutadanes en només dos dies en el marc del procés de Pressupostos participatius que va iniciar dilluns. Bona part dels projectes on invertir els 250.000 euros que el consistori ha destinat a aquests pressupostos demanen millores a la via pública.Entre les més ambicioses, hi ha les que sorgeixen des del Cap Salou. Els veïns demanen que arribi la xarxa de gas a la zona i que es construeixi una escola d’educació infantil i primària per donar resposta a les famílies que s’han de desplaçar en vehicle privat o públic per portar els nens a l’escola. També, des del Cap Salou, es proposa la millora general de la zona. «Està abandonada, falten voreres, papereres, millor il·luminació...», recull l’argumentació de la proposta.Altres dels projectes que han presentat els ciutadans i que mostren propostes més enllà de la millora en la via pública, destaca, per exemple, l’adaptació del camp de futbol per a la pràctica del rugbi. Suggereixen la instal·lació de porteries desmuntables per aquest esport i pintar les línies de joc corresponents al camp. Una altra és la d’oferir un local nou al Grup Esplai que ofereix activitats educatives en el lleure. Destaquen que, després de 40 anys, el grup encara no disposa de local propi.La creació de rutes segures i senyalitzades per als infants quan van a l’escola o a l’institut és una de les propostes més originals i, entre les més costoses, la de la construcció d’una rotonda a l’autovia Salou-Tarragona, a l’altura dels Xalets de Salou per facilitar l’entrada i sortida de vehicles de veïns de la zona.Altres dels projectes presentats fan referència a petites actuacions de millora, com ara la rebaixa de la velocitat al carrer València, posar vigilants –també en aquest carrer– per controlar els propietaris de gossos que no recullen els excrements, la instal·lació d’un mirall que doni visibilitat al xamfrà entre els carrers A i el València, o bé la instal·lació de cartells turístics que indiquin com arribar als punts d’interès, són altres de les propostes que, només en dos dies, ha recollit l’Ajuntament de Salou.Les persones empadronades al municipi poden continuar presentant propostes fins al 8 de febrer, quan es tanca la primera fase. Dels 24 al 15 de març es podran votar els projectes finalistes i, el 18 de març es presentaran les propostes guanyadores.