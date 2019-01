Maten quatre gossos i els llencen en un contenidor de Vimbodí

L'autor els hauria colpejat amb una pala per matar-los

Actualitzada 23/01/2019 a les 14:35

Quatre cadells de gos van ser trobats dilluns per la tarda dintre d'un contenidor prop de l'antiga indústria química Davsaa de Vímbodi i Poblet. Els animals d'unes tres setmanes d'edat es trobaven dintre d'un sac de ràfia ple de fem de granja i presentaven múltipes traumatismes, segons ha denunciat l'associació Vimbodí Pets.Segons l'entitat, l'autor els hauria intentat matar a cops de pala. Dos dels cadells estaven morts, mentre que els altres dos se'ls va portar al veterinari, el qual va determinar que la seva vida no era viable. Un d'ells tenia el coll i el maluc trencat; i l'altre tenia la mandíbula desencaixada.Vimbodí Pets ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra i els ha proporcionat fotografies dels cadells, els certificats del veterinari i el sac on van ser trobats. La policia autonòmica ha obert diligències pels fets, que es cataloguen de maltractament animal greu que comportaria una multa que oscil.la entre els 2.000 i els 20.000 euros.A més a més, han demanat a l'Ajuntament que s'apliqui la normativa vigent per evitar aquest tipus de casos i que s'incentivin les esterilitzacions per evitar els abandonaments.