Les Muntanyes de Prades es lleven emblanquinades

La neu cobreix els paisatges de Prades, Rojals i Vilanova de Prades

Actualitzada 23/01/2019 a les 10:18

L'època hivernal comença a deixar-nos boniques estampes de diversos pobles de les Muntanyes de Prades coberts de neu. És el cas dels municipis de Prades, Rojals i Vilanova de Prades, els quals aquest dimecres 23 de gener s'han llevat emblanquinats.Tots tres municipis on ha nevat registren aquest matí temperatures gèlides. En aquest sentit, Prades -on cal destacar el gruix de neu que ha caigut al Tossal de la Baltasana, el punt més alt de la zona- es troba a 0,4 graus passades les 9 del matí però amb una sensació tèrmica de -6 graus. Rojals registra una temperatura de 0,1 graus i una sensació de -5 graus i Vilanova de Prades està a 1,7 graus positius amb una sensació de -4 graus.Protecció Civil va activar ahir el Pla Neucat per nevades al Pirineu i al Prepirineu per aquest dimecres i ja va alertar que també podria donar-se aquest fenomen meteorològic en altres punts de les cotes altes del Baix Camp, Priorat, la Conca de Barberà i l'Alt Camp.