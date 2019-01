Els alcaldes del Baix Camp acusen l'ACA de posicionar-se al costat del Priorat en la Taula del Siurana

Lamenten que l'òrgan se centra «exclusivament» en la gestió que la seva comarca fa de l'aigua d'aquest riu

Actualitzada 23/01/2019 a les 19:23

El consell d'alcaldes del Baix Camp ha aprovat aquest dimecres una declaració en què acusen l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de ser parcial en la Taula del Siurana i posicionar-se al costat del Priorat. «Sembla haver renunciat a fer de mediador», apunten al manifest, que assenyala que no entenen que la solució «passi per qüestionar els únics drets legalment adquirits, ni per menystenir la labor feta pel Baix Camp». També critiquen que l'ACA no assumeixi «cap mena de corresponsabilitat». Els batlles han fet pública la declaració després que aquest dimecres s'hagi presentat el document 'Anàlisi de la situació administrativa' en la segona sessió tècnica de l'òrgan, que ha de servir per debatre sobre les dades de captació i els usos actuals de l'aigua per trobar solucions als problemes d'equilibri ambiental de la conca.Al manifest, asseguren que el document presentat a la Taula del Siurana és «absolutament esbiaixat» perquè «presenta com a veritats absolutes apreciacions matisables», com ara els usos «suposadament il·legítims de l'aigua» per part de la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes.Consideren que l'ACA també és parcial en descriure els usos actuals de l'aigua del Siurana i detalla que, mentre el document «detalla minuciosament l'absència de títols concessionats en municipis del Camp de Tarragona, s'oblida de mencionar els municipis del Priorat/Topograpo».D'altra banda, el manifest s'adreça a l'ACA per fer-li saber que el Baix Camp «no renuncia a recórrer a altres administracions competents ni a la via contenciosa, si cal», en defensa «d'uns drets que són plenament vigents», segons els batlles.Finalment, els alcaldes mostren la seva «perplexitat» pel fet que la proposta inicial de l'ACA «es limiti a proposar una revisió de la concessió a la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes, en reg i abastament, i no esmenti l'actualització de la concessió al Topograpo».Els alcaldes han proposat que el consell comarcal i els ajuntaments del territori compareguin a l'expedient de revisió de la concessió de la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes, obert a petició del consell comarcal del Priorat.El Baix Camp recorda a la moció que «el Siurana no és un riu exclusiu» del Priorat i que la meitat d'aquesta conca regulada discorre per termes municipals de la seva comarca, on neix el riu.D'altra banda, detallen que els pantans de Siurana i Riudecanyes han permès resoldre les necessitats d'aigua i superar sequeres no només de Baix Camp, sinó també del Priorat i que, «en bona mesura, aquestes obres van ser directament finançades per les institucions i teixit social del Baix Camp».