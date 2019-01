El Govern recorrerà al TC el decret llei de les xarxes tancades d'energia

Les empreses químiques del territori esperen «unitat d’acció» entre les administracions a favor de la mesura

Negociacions

Les químiques demanen unitat

El Govern de la Generalitat va anunciar ahir en roda de premsa posterior al Consell Executiu que té la intenció de presentar un recurs al Tribunal Constitucional per l’aprovació per part del govern espanyol del decret-llei del desembre per impulsar les xarxes tancades de distribució elèctrica a les zones industrials. El motiu: invasió de competències pel que fa a l’article 3.3 del Reial decret llei que preveu que les xarxes siguin autoritzades pel govern espanyol i no pas per la Generalitat, que segons la consellera de Presidència Elsa Artadi és qui té competències en aquest afer i s’estaria vulnerant tant l’Estatut d’autonomia com la Constitució.El primer pas, però, serà sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen –que no és vinculant– per resoldre si el Reial decret llei 20/2018 de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica al sector de la indústria i el comerç a Espanya incompleix la normativa autonòmica. En cas que el Govern segueixi tirant endavant la idea del recurs, en base al que diu l’article 133 de l’Estatut, el Reial decret continuaria el seu tràmit, actualment pendent de la convalidació al Congrés i l’aprovació d’un reglament que encara s’ha de desenvolupar. Els recursos al Constitucional només paralitzen la legislació en cas que siguin presentats pel govern espanyol, no pas per un govern autonòmic, per la qual cosa la intenció de la Generalitat no és la d’endarrerir la implementació d’una llarga demanda de les empreses químiques del territori. Fonts de la Generalitat aclareixen que si bé estan d’acord amb què s’impulsin les xarxes tancades en benefici de les concentracions industrials catalanes, sí que consideren que han de defensar les competències atorgades per llei i que només l’administració catalana és sensible als interessos del teixit empresarial català.L’anunci de la presentació del recurs no exhimeix que en paral·lel o en el marc dels tràmits amb el TC hi hagi negociacions entre les dues institucions. De fet, es preveu una trobada bilateral per tractar aquest tema i mesos de negociació fins que arriba al Constitucional. Seria un cas extrem, segons apunten les mateixes fonts, que el TC decidís suspendre la totalitat del decret-llei i que no es corregís concretament l’article 3.3 a què es fa referència. «Entenem que les converses es faran de bona fe», asseguren des de la Generalitat.Les empreses químiques de les comarques tarragonines, en aparèixer aquest anunci, s’han limitat a demanar «unitat d’acció» de les administracions i que s’implementin les xarxes tancades tal com demana el sector.