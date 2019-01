La comissió d’Hisenda hi està treballant

Actualitzada 22/01/2019 a les 21:39

Segons ha publicat TarragonaDigital.com i ha pogut confirmar el Diari Més, la comissió d’Hisenda de l’Ajuntament de Vila-seca treballa ja amb documentació per reactivar el centre comercial del Port Halley. Diversos grups inversors s’han interessat en el projecte després que l’any 2017 l’empresa gestora entrés en procés de liquidació, amb deutes acumulats amb el consistori amb motiu del cànon que havien de pagar de 300.000 euros anuals. La voluntat de l’Ajuntament és fer créixer l’activitat comercial que ja hi ha. Entre els aspectes a valorar hi ha la rebaixa del cànon municipal i allargar la concessió, que actualment caduca el 2031. Fonts municipals descarten avançar cap dels noms de les empreses candidates a ocupar l’espai i tampoc han concretat les condicions –per exemple, en l’anterior plec, exigien la presència d’una bolera i d’uns cinemes– amb les que haurien d’operar. De moment el consistori treballa en aconseguir un consens entre tots els grups municipals, ja que ja n’hi ha que han plantejat dubtes sobre la viabilitat, després dels fets ocorreguts amb els anteriors concessionaris.