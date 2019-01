Detingut a Vila-seca per tenir una ordre de detenció per un homicidi comès a Albània

La detenció es va produir en un control policial a la sortida de l’autopista AP-7 al municipi

Un home de 33 anys i de nacionalitat albanesa va ser detingut el passat dissabte Vila-seca perquè li constava una Ordre de Detenció i Extradició d’Interpol per un delicte d’homicidi dolós comès l’any 2014 a Albània.La detenció es va produir en el transcurs d’un control policial que es va muntar a les 18.16h a l’autopista AP-7, a la sortida de Vila-seca. Els agents van aturar un vehicle i van comprovar que el conductor tenia vigent una recerca internacional emesa per Interpol per homicidi dolós i tinença d’armes.Els fets que van motivar la seva cerca van tenir lloc el 29 d’abril de 2014 a la ciutat de Vlora (Albània) quan el detingut va agredir amb resultat de mort un altre home.Per aquests fets, la Cort Judicial del Districte de Vlora (Albània) va emetre el 3 de febrer de 2015 una Ordre de Recerca Internacional.El detingut resta a disposició de l’Audiència Nacional perquè determini la seva extradició a Albània.