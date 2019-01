L’Associació per a la Divulgació Científica al Camp de Tarragona busca fomentar l’interès per la ciència a través d’accions per a tots els públics

—Sí, l’associació neix arran del festival de divulgació científica internacional Pint of Science que es va fer l’any passat a Tarragona. Nosaltres ens vam encarregar de coordinar-lo i després vam veure que teníem interès per seguir fent accions d’aquest tipus, així que vam muntar una organització. La junta directiva està formada per persones que treballen en diferents institucions científiques de la ciutat, tot i que no tots som investigadors, jo mateixa sóc documentalista, però tenim en comú la voluntat de fomentar l’interès per la ciència.—Pensem que és necessari, sobretot veient que a la televisió, a les xarxes socials i a les enquestes, l’interès que manifesta la població sobre l’activitat científica és pràcticament nul·la. I és un problema d’àmbit espanyol. Aquí on som nosaltres, tenim la Universitat Rovira i Virgili, que compta amb una unitat de comunicació que fa una feina important, però estem convençuts que mai no és prou. Aquesta és una qüestió important, perquè una població que està científicament educada és una població amb poder. I els investigadors han de ser capaços de transmetre el que fan a la societat, així com la importància que la investigació té a les nostres vides.—Jo diria que «simplificar» no és la paraula que s’ajusta al que es fa. El que s’ha vist és que treure la recerca del seu àmbit i explicar-la en un ambient distès fa que la gent estigui més oberta i receptiva. I, tot i que es fa servir un altre tipus de llenguatge, el rigor no es perd mai. Hi ha molts formats per fer divulgació científica, nosaltres fem servir les conferències petites i més relaxades, però a les grans ciutats circulen altres propostes com els monòlegs científics als teatres, o espectacles en què es combinen art i ciència. A les xarxes socials també es pot fer molta i molt bona divulgació, per exemple a través de youtubers científics.—Nosaltres estem molt contents perquè sentim que hem tingut molt bona acollida i és curiós perquè molta gent assegura que Tarragona és una ciutat complicada. En el passat Pint of Science hi van participar 43 investigadors i investigadores i un públic de gairebé mil persones. També vam col·laborar amb la URV en la Nit de la recerca i va anar molt bé. Ara, el nostre objectiu és obrir-nos i fer coses també a Reus i a municipis on l’accés a aquestes accions és més difícil.—Estem treballant en la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que és l’11 de febrer. Aquesta celebració la va establir les Nacions Unides amb l’objectiu de visibilitzar el talent femení en l’àmbit científic, i pal·liar la falta de referents. Estem preparant una programació important, ens hem acostat a les biblioteques públiques de la demarcació perquè facin aparadors sobre les dones i la ciència. També ens hem apropat a les biblioteques universitàries perquè treballin aquest centre d’interès, així com a les llibreries. I els dies 11 i 12 de febrer organitzarem les Trobades científiques de Tarragona, per a les quals hem fet una tria de persones d’àmbits molt diferents. Seran de caràcter multidisciplinari, perquè quan parlem de ciència no només ens referim a les ciències pures, també volem englobar tot el que fa referència al món de la recerca, i per tant hi haurà gent de lletres, d’enginyeria, etc.—Sí, aquest festival que es fa durant tres dies arreu del món se celebrarà el 20, 21 i 22 de maig. Aquest any el portarem també, i per primera vegada, a la ciutat de Reus.