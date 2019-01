El turisme hauria donat diverses voltes de campana

Actualitzada 22/01/2019 a les 19:15

Una dona ha resultat ferida lleu després de sortir-se de la TV-3141 donant diverses voltes de campana a Vinyols i els Arcs. Els fets s'han produït a les 17.54 hores al quilòmetre 2 de la via que uneix Cambrils i Reus, més coneguda com la carretera de Misericòrdia.Segons Trànsit, en l'accident només s'ha vist implicat un vehicle, el qual ha sortit de la via donant diverses voltes de campana i ha quedat bolcat a la calçada. Com a conseqüència, la conductora ha resultat ferida lleu i ha estat traslladada fins a l'Hospital Sant Joan de Reus.Els Bombers de la Generalitat han acudit amb una dotació fins al lloc. El SEM ha enviat una unitat i Mossos d'Esquadra dues patrulles.