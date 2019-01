Un camió s'incendia a l'AP-2 a Cabra del Camp

El foc es va originar entre la cabina i el remolc

Actualitzada 22/01/2019 a les 10:24

Un camió de repartiment de paqueteria es va incendiar, per causes que es desconeixen, la nit d'ahir dilluns 21 de gener quan circulava per l'AP-2 a l'alçada de Cabra del Camp. El foc es va originar entre la cabina i el remolc i va cremar parcialment la part superior del motor.Els fets es van produir a les 21.17h al punt quilomètric 201 de l'AP-2, a l'alçada de Cabra de Camp i en sentit Lleida. Un camió que circulava per aquesta autopista va patir un incident quan es va incendiar la part que queda entre la cabina i el remolc. Les flames només van cremar la part superior del motor de forma parcial i el conductor del vehicle va quedar il·lès.Fins al lloc s'hi van traslladar efectius del Servei de Manteniment d'Autopistes, els quals van aconseguir extingir l'incendi. Els Bombers de la Generalitat també van acudir-hi per tal de fer una inspecció del vehicle. L'incident no va causar afectacions viàries importants.