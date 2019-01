La neu podria arribar entre avui i demà a cotes altes de l'interior de Tarragona

Protecció Civil ha activat el pla Neucat al Pirineu i Prepirineu

Actualitzada 22/01/2019 a les 14:23

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Neucat per les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya de nevades intenses des d'aquest vespre i sobretot dimecres al Pirineu i Prepirineu. Amb probabilitat baixa també pot nevar en altres punts de les cotes altes de la Catalunya Central i del prelitoral de Tarragona. No es preveu una nevada ni extensa ni abundant fora del Pirineu, però pot caure neu fora de les zones més habituals a cotes superiors als 600 metres. A banda, dimecres també es preveu fort vent de component nord a les comarques del Pirineu, per la qual cosa Protecció Civil ha posat en prealerta el pla VENTCAT.Dilluns ja va nevar al Pirineu Occidental i aquesta tarda es preveu que ho faci a la Val d'Aran, al Pallars Sobirà i a l'Alta Ribagorça. Al vessant nord es podran acumular en tot l'episodi més de 50 centímetres de neu nova per sobre dels 1.500 metres, i més de 80 per sobre dels 2.000 metres. Aquesta tarda també es podria veure nevar al Baix Camp, Priorat, Conca de Barberà i Alt Camp.De cara a la matinada, la nevada es mantindrà, i s'intensificarà al matí de dimecres a la Val d'Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, però també a la resta del Pirineu i del Prepirineu: Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Solsonès i Berguedà. Al Pirineu nevarà a totes les cotes i hi haurà torb. A l'Alt Empordà, a la serra d'Albera, la cota de neu estarà al voltant dels 400 metres.Fora de la serralada pirinenca, a la serralada prelitoral de Tarragona i a les comarques de la Segarra i l’Anoia i altres punts de la Catalunya Central, la cota de neu baixarà localment fins als 600 metres.Pel que fa al vent, ha de començar de matinada a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, i intensificar-se dimecres a partir del migdia al Pirineu Occidental i Oriental.Fora d’aquestes zones, el vent també pot ser fort, amb ratxes de més de 90 km/h, a les cotes més elevades de les comarques de la Catalunya Central, Girona i prelitoral de Barcelona.