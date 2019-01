Des de 2006 fins a 2021, l'ens ha invertit 4,1 M d'euros

La Diputació de Tarragona aporta 450.000 euros a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) per actualitzar la cartografia digital dels municipis tarragonins.Segons informa la Diputació, des de l'any 2006 i fins al 2021 haurà invertit 4,1 milions d'euros en cartografia urbana i delimitació de termes municipals.Disposar d'un mapa del terme municipal amb els límits administratius ben definits és fonamental per als ajuntaments per poder exercir més bé les seves competències.En aquest sentit, aquest dimarts s'ha segellat un conveni signat pel president de la Diputació, Josep Poblet, i el director de l'ICGC, Jaume Massó, que estableix les condicions per finalitzar aquesta cartografia digital.Així, fins a l'any 2021 es definiran un total de 253 línies de termes municipals de la província.