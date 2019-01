Prop d’un centenar de persones es concentren davant l’Ajuntament per denunciar «la repressió judicial»

Actualitzada 22/01/2019 a les 20:09

Prop d’un centenar de persones s’han concentrat aquest dimarts al vespre davant l’Ajuntament de Torredembarra en suport a la quinzena de persones investigades per l’1-O al municipi. Arran de la denúncia d’un particular, el jutjat d’instrucció número 3 del Vendrell investiga la celebració del referèndum a la població i l’obertura de tres escoles torrenques com a punt de votació. L’alcalde, Eduard Rovira (ERC), i els regidors Anna Magrinyà (PDeCAT), Toni Sacristan (CUP) i Lluís Suñé (CUP) consten com a investigats per desobediència. Tots ells, tret del batlle, ja han comparegut al jutjat. La causa també afecta mossos, responsables de les escoles i veïns. Durant l’acte s’ha llegit un manifest per denunciar la «repressió judicial» i que aquest és «un judici polític».