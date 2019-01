Els treballs de construcció del camí sender de Rosa Sensat avancen a bon ritme

El projecte va ser la tercera proposta més votada als pressupostos participatius

L’Ajuntament de Roda de Berà ha iniciat recentment els treballs de formació del camí sender a la zona arbrada entre el carrer Rosa Sensat i la línia de ferrocarril Barcelona-Lleida i les obres avancen a bon ritme. El projecte va ser la tercera proposta més votada a l’edició 0 dels Pressupostos Participatius, amb 116 vots -51 presencials i 65 vots online- dels 930 totals.L’actuació prevista en aquesta primera fase correspon a aproximadament un terç del total del camí, el qual es finalitzarà en una altra fase que s’incorporarà als pressupostos d’aquest any. Aquesta primera correspon al tram est, que s’inicia a la plaça Teresa de Calcuta, i arrenca des del pas de vianant existent al principi del carrer Rosa Sensat.La proposta dels tècnics ha estat la creació del camí per l’interior de la zona arbrada existent, en paral·lel a l’actual traçat creat pel continu pas de vianants i ciclistes que ja existeix sobre el terreny natural. El motiu al·legat és que en dies de pluja hi transcorre una escorrentia d’aigua que podria ocasionar la futura degradació del camí.El termini d’execució de les obres és aproximadament de tres setmanes, aproximadament, i el pressupost d’execució per contracta ascendeix a 30.878,80 euros.