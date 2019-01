El Museu de l'Espluga, l'exemple de piulades convertides en eines culturals

El responsable de col·leccions del museu de la Vida Rural ha aconseguit fer viral un relat, vinculat a una exposició, en el qual combina misteri i història

Ara que s’ha acabat l’exposició del Dust Bowl al @MuseuVidaRural us explicaré una cosa molt bèstia que em va passar amb una de les fotografies de l’expo en ple muntatge, ara deu fer un any, més o menys.



Avís: pèls de punta.

Si sou aprensius millor que no continueu llegint.



Fil pic.twitter.com/rGPpUvbjMl — Albert Carreras (@albert_carreras) 21 de gener de 2019

Al llarg de gairebé un any, el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, va acollir l'exposició 'The Dust Bowl', dedicada al fenomen dels denominats 'refugiats climàtics, que es va produir els anys 30 del segle XX, als Estats Units, a causa dels mals usos agrícoles i la depressió econòmica que assolava el país.El museu espluguí va acollir la mostra del febrer del 2018 fins al 5 de gener d'aquest any.El projecte, organitzat pel mateix museu, estava dirigit per Albert Carreras, que és el Cap de col·leccions del centre.I ha estat el mateix Carreras, qui, una vegada finalitzada l'exposició, ha aconseguit revifar-la, ara a les xarxes socials. En el que sens dubte serà un al·licient més en la capacitat de convertir en itinerant la mostra, Carreras ha elaborat un relat al voltant de l'exposició, en el qual ha combinat traces de misteri amb història i molta imaginació.Ho ha fet a través d'un fil de twitter que ha mantingut enganxada molta gent, com s'ha fet palès amb la resposta que h aconseguit després de publicar el relat.Aquest era el punt de partida inicial:I aquest el relat sencer tal i com l'ha anat desgranant el seu autor: