El jutge obliga la Xarxa Santa Tecla a indemnitzar treballadors nocturns

Una denúncia sindical posava en dubte el sistema de pagament de plusos modificat arran de la crisi

El jutjat social número 2 de Tarragona ha estimat parcialment la demanda de conflicte col·lectiu interposada pel sindicat CGT ara fa tres anys contra la direcció de la Xarxa Sanitària Santa Tecla. Segons el jutge, els treballadors que fan més d’un terç de la seva jornada laboral entre les 22 i les 6 hores han de cobrar un plus de nocturnitat del 30% del seu salari. Aquesta era una de les peticions que feia la denúncia presentada per la secció sindical i que afecta tant els treballadors –no facultatius– de l’Hospital Santa Tecla de Tarragona com de l’Hospital del Vendrell.Segons la decisió judicial, tindran consideració de treballadors nocturns amb conseqüències legals aquells que s’hagi previst a les rotacions i planificacions de l’empresa o que hagin dut a terme no menys d’un terç de la seva jornada anual al lloc de treball efectiu nocturn de 22 a 6 hores tant en el torn europeu com al torn reduït. La sentència no és ferma, però, ja que s’exclouen dues demandes que el sindicat encara considera cabdals per al compliment del conveni Siscat de la sanitat concertada. Aquesta, a més, no era l’única denúncia que hi havia presentada als jutjats: la secció sindical d’UGT havia presentat una segona demanda que ha estat desestimada totalment. Segons el delegat sindical de CGT Emilio Solà, aquest és un fet usual quan l’escrit no és prou detallat i l’explicació no convenç el jutge per a la seva tramitació.El següent pas ara és un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per tal d’exigir que la resta de peticions es tinguin també en compte, segons indica Solà. «La principal demanda és l’aplicació d’aquest plus per les hores treballades i no per dies, com és ara actualment i que perjudica qui fa més hores en una jornada ja que acaba cobrant el mateix que un altre que en fa menys; i que totes les hores d’una mateixa jornada que tingui hores entre les 22 i les 6 h. siguin considerades nocturnes, encara que n’hi hagi que siguin abans o després d’aquest interval, perquè hi ha treballadors que si no no arriben al terç per molt poc», assegura. I és que ara mateix hi ha 139 treballadors afectats. Amb la decisió judicial, dictada el passat 10 de gener, només una part podria veure com se li retornen els diners que reclamen dels darreres tres anys. Hi ha sanitaris, tècnics especialitzats i sub-portalliteres que malgrat fer la mateixa feina que a l’Hospital Pius de Valls –també dins del conveni Siscat– cobren una tercera part del que ho fan els seus companys de la capital de l’Alt Camp.L’empresa encara no ha fet cap moviment. Tot i això, la setmana passada Solà es va posar en contacte amb els Recursos Humans, que afirmaven desconèixer la sentència judicial.La Xarxa Santa Tecla aplica una fórmula diferent de la que els sindicats interpreten que seria la correcta: mentre que el Pius opta per un plus per hora d’entre 3 i 2 euros en funció de la categoria, la Xarxa Santa Tecla calcula el plus per dia que, dividit després per cada hora, surt entre 1 euro i 80 cèntims en funció de la categoria. Tot plegat és producte d’una reestructuració dels torns que va eliminar la categoria de personal nocturn per passar tothom a diürn, amb torns rotatoris que, en ocasions puntuals, eren nocturns. Segons el conveni, els treballadors tenen el dret a ser considerats nocturns si tenen un terç o més de la seva jornada laboral anual en horari de 22 h. a 6 h. Aquesta categoria els comporta un plus del 30% del salari base, que és el que el jutge ara ha estimat. Com que tots són considerats diürns, l’empresa va optar per fer un plus per dia, amb la retallada econòmica que això suposa.A banda de les indemnitzacions, les peticions laborals comportarien ampliar jornades –el personal nocturn no pot fer més de 1.568 hores l’any, 100 menys que el diürn– de treballadors que ara mateix tenen contractes parcials.